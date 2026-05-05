Σεεξακολουθούν να βρίσκονται οι οδηγοί σε όλη τη χώρα, καθώς οι τιμές των υγρών καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του δελτίου επισκόπησης τιμών για της 4 Μαϊου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται πανελλαδικά στα, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πιέσεις που δέχεται το οικογενειακό εισόδημα.

Γεωγραφικές αποκλίσεις: «Φωτιά» οι τιμές στα νησιά

Για ακόμη μια φορά, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιωτικών περιοχών έρχονται αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές στην επικράτεια. Το «χρυσό» λίτρο εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου.

Στις Κυκλάδες: Η αμόλυβδη καλπάζει στα 2,189€ , ενώ το Diesel κίνησης είναι το μοναδικό που ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ, φτάνοντας στα 2,045€ .

Στα Δωδεκάνησα: Η τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2,156€.

Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές

Στον αντίποδα, οι πιο προσιτές τιμές εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Νομός Σερρών παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση τιμή πανελλαδικά, στα 2,052€.

Ακολουθούν η Σάμος με 2,054€ και η Φλώρινα με 2,055€. Παράλληλα, η Ημαθία αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη επιλογή για τους χρήστες υγραερίου, με τιμή στα 1,168€.

Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,071€, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα, στα 2,073€.

Το Diesel κίνησης στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας κυμαίνεται μεταξύ 1,859€ και 1,868€, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πίεση που ασκεί το κόστος μετακίνησης στους καταναλωτές.