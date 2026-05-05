Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης για τις αμερικανικές δυνάμεις στον εναέριο χώρο των Στενών του Ορμούζ, όταν ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χάθηκε από τα ραντάρ, έχοντας προηγουμένως εκπέμψει τον κωδικό «7700», το διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης. Η πληροφορία προέρχεται από δεδομένα ανοικτών πηγών και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: Flightpath of the US KC-135R Stratotanker before signal loss over the Strait of Hormuz, with the aircraft descending while squawking general emergency and heading toward Qatar. Currently unclear if it crashed or landed. Powerful regional-level AIS/GPS jamming and… pic.twitter.com/jr7alJEUtj — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 5, 2026

Λίγο αργότερα, δύο ελαφρά ελικόπτερα τύπου H125 απογειώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, υποδηλώνοντας ότι είχε ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το περιστατικό, ενώ τα αίτια της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστα.

Το συμβάν σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα της «Επιχείρησης Ελευθερία», της αμερικανικής αποστολής που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου με στόχο τη διασφάλιση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, που ελέγχει το πέρασμα από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ να μην εισέλθουν στην περιοχή.

Το KC-135 Stratotanker αποτελεί βασικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού εδώ και δεκαετίες και επιχειρεί στην περιοχή από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη υποστεί απώλειες παρόμοιων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Ενδεικτικά, στις 12 Μαρτίου ένα KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ έπειτα από σύγκρουση στον αέρα με δεύτερο τάνκερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος.

Αναλυτές άμυνας επισημαίνουν ότι ο στόλος των KC-135 εμφανίζει επιχειρησιακούς περιορισμούς, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφαλή επικοινωνία πέραν της οπτικής επαφής, κάτι που μειώνει την επίγνωση κινδύνων σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης.

Η βάση Αλ Ουντέιντ, βασικός κόμβος των ΗΠΑ στον Κόλπο, βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τη διάψευση του Ιράν ότι ευθύνεται για επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία» ως «Project Deadlock», προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον και το Άμπου Ντάμπι να μην οδηγηθούν σε νέο αδιέξοδο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας θαλάσσιας προσφοράς πετρελαίου. Από την έναρξη της σύγκρουσης, η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή έχει μειωθεί δραματικά, ξεπερνώντας το 90%, ενώ οι εκτιμήσεις για πλήρη αποκατάσταση πριν από τον Ιούνιο παραμένουν περιορισμένες.