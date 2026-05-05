Ο κόσμος αναζητά απεγνωσμένα μια λύση για να λυθεί το μπλοκάρισμα των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κρίση, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα καθοδήγησε με επιτυχία δύο αμερικανικά πλοία εκτός των Στενών. Ωστόσο, το σχέδιο με την ονομασία «Επιχείρηση Ελευθερία» δεν φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που θα δώσει τέλος στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών.

Η αγορά δεν έδειξε να ενθουσιάζεται. Ωστόσο, πρωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τρίτης (5/5) μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% για το Brent και 4% για το WTI στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν απότομα.

Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται γύρω στα 114 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα.

Στο ίδιο μοτίβο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI κινούνται γύρω από τα 105 δολάρια το βαρέλι με πτώση στο 1,5% με 2%.

Η αγορά, προς το παρόν, εκτιμά πως η «Επιχείρηση Ελευθερία» δεν θα καταφέρει να απελευθερώσει τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που παραμένουν «εγκλωβισμένες» στη Μέση Ανατολή.

Περιορισμένη αποστολή και σκεπτικισμός

Η δυσπιστία αντικατοπτρίζει τρεις βασικές πραγματικότητες. Πρώτον, το σχέδιο δεν αποτελεί αποστολή συνοδείας. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η «Επιχείρηση Ελευθερία» στοχεύει στην αποκατάσταση της «ελευθερίας ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ, με τη συμμετοχή άνω των 100 αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών. Ωστόσο, όπως τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, δεν προβλέπεται η συνοδεία εμπορικών πλοίων από τον αμερικανικό στρατό.

Δεύτερον, το Ιράν κατηγορεί το εν λόγω σχέδιο ότι παραβιάζει την εύθραυστη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρεται να απάντησε επαναλαμβάνοντας επιθέσεις στην περιοχή.

Τρίτον, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις επιθέσεις και τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ. Πολλοί πλοιοκτήτες εμφανίζονται διστακτικοί να αναλάβουν το ρίσκο διέλευσης.

Τι ζητούν οι αγορές

Η «Επιχείρηση Ελευθερία» απέχει πολύ από μια πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ – διαδικασία που, σύμφωνα με αναλυτές, απαιτεί χρόνο για να αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου και να μειωθούν ουσιαστικά οι τιμές. Η εταιρεία Eurasia Group προειδοποίησε ότι χωρίς τη συναίνεση του Ιράν , η πρωτοβουλία θα αποτύχει.

Όπως ανέφερε η Eurasia Group σε έκθεσή της, «το αμερικανικό σχέδιο δεν θα αυξήσει σημαντικά τον όγκο ναυσιπλοΐας στα Στενά στο άμεσο μέλλον». Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Bjørn Højgaard, διευθύνων σύμβουλος της Anglo-Eastern, σημειώνοντας πως «χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση».

Νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση περιπλέκεται από νέες επιθέσεις στην περιοχή. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν αντάλλαξαν πυρά τη Δευτέρα, με τις ΗΠΑ να καταστρέφουν μικρά ιρανικά σκάφη ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων.

Έκρηξη σημειώθηκε σε πλοίο συνδεδεμένο με τη Νότια Κορέα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ φωτιά ξέσπασε σε σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία οι αρχές απέδωσαν σε επίθεση με ιρανικά drones. Οι ζημιές επηρέασαν τη ζώνη Fujairah Oil Industry Zone, κρίσιμο σημείο του αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά.