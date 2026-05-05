Η κούρσα ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και την επέκταση του fuel pass. Μπορεί οι επιδοτήσεις να λήγουν στο τέλος Μαΐου, ωστόσο η ενεργειακή αστάθεια και η γεωπολιτική αβεβαιότητα διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για διατήρηση των μέτρων στήριξης.

Η τιμή του πετρελαίου Brent άγγιξε χθες τα 115 δολάρια το βαρέλι, προμηνύοντας νέα άνοδο στο κόστος καυσίμων και μεταφορών ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η τιμή του «μαύρου χρυσού» έφτασε μέχρι και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι οι επί τα χείρω αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα είναι «στον αέρα»

Οι αυξήσεις στα καύσιμα προκαλούν αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε πληθώρα αγαθών και στην ενέργεια ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε αυτό το σκηνικό, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε πρώτο πλάνο, καθώς η συγκράτηση της τιμής του ντίζελ λειτουργεί ως «φρένο» στο κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση στις ανατιμήσεις προϊόντων. Δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, αλλά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η οριζόντια ενίσχυση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να διατηρηθεί η τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Fuel Pass

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση του fuel pass για το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου. Το μέτρο εξακολουθεί να αποτελεί άμεση «ένεση» ρευστότητας για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα για όσους εξαρτώνται από την καθημερινή χρήση αυτοκινήτου. Η πιθανή επέκτασή του στοχεύει στην απορρόφηση μέρους των αυξήσεων στην αμόλυβδη, η οποία πλήττει πιο άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Οι τιμές της αμόλυβδης κινούνται στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο.

Το μαξιλάρι των 200 εκατ.

Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις θα παίξει το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» των περίπου 200 εκατ. ευρώ. Το αποθεματικό αυτό λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, επιτρέποντας στο οικονομικό επιτελείο να ενεργοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το κόστος μιας μηνιαίας παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ για το fuel pass σε ορίζοντα δύο μηνών φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.