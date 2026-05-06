Πρώτη προπόνηση και… τελική ευθεία από σήμερα στον Άρη για την Κυριακάτικη (10/05) εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ.

Ενα κρίσιμο παιχνίδι για την κατάληψη της 5ης θέσης από τους Θεσσαλονικείς και για το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου μετράει επιστροφές. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, καλείται να διαχειριστεί και μία σημαντική απουσία. Αυτή του τιμωρημένου Τίνο Καντεβέρε.

Ο Αφρικανός φορ έχει καθιερωθεί σε ρόλο βασικού επί Γρηγορίου, αποτελώντας αναπόσπαστο μέλος της αρχικής ενδεκάδας στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Ένα σερί το οποίο ολοκληρώθηκε στο Παγκρήτιο, από τη στιγμή που συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ματς της επόμενης Κυριακής.

Ο Γρηγορίου έχει τυπικά την άνεση των επιλογών, αφού στο ρόστερ υπάρχουν ακόμα τρεις επιθετικοί. Ουσιαστικά, όμως, η προφανής επιλογή είναι μία. Αυτή του Κριστιάν Κουαμέ.

Ο Λορέν Μορόν δεν έχει μπει ακόμα σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων -θα δοκιμάσει από αύριο- ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ναι μεν προπονείται με την ομάδα αλλά βρίσκεται εκτός αγώνων από τις 14 Μαρτίου και την τελευταία συμμετοχή του κόντρα στον Πανσερραϊκό. Μία κατάσταση που απ ότι φαίνεται επηρεάζεται από τη αντιδικία που έχει ο Άρης με τον ατζέντη του Γάλλου άσσου.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο Κουαμέ είναι θεωρητικά το Νο1 φαβορί για να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα έπειτα από τρία παιχνίδια και να καλύψει το κενό του Καντεβέρε. Ο πρώην άσσος της Φιορεντίνα αφίχθη τον περασμένο Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη και μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα, με τον Άρη να περιμένει την καλοκαιρινή προετοιμασία για να τον αξιολογήσει καλύτερα και να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα πάντως ταιριάζει στο γρήγορο και αθλητικό στυλ που θέλει ο προπονητής για την γραμμή κρούσης του. Απαιτεί από τον φορ να πιέζει και να έχει διαρκή off ball κίνηση, στοιχεία που δεν του προσφέρει αυτή τη στιγμή ο Μορόν.

Προφανώς και ο Ανδαλουσιανός φορ δεν είναι εκτός πλάνων. Θα πάρει χρόνο πάλι ως το τέλος της σεζόν. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως τί θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Ο Ανδαλουσιανός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά για ακόμη ένα καλοκαίρι όλα φαντάζουν ανοικτά για το μέλλον του. Ισως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μετά και την χρονιά που είχε φέτος. Τίποτε, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα δεδομένο, μέχρι να τελειώσει η σεζόν και να μπει σε εφαρμογή το πλάνο της νέας σεζόν.