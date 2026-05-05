Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κορυφώνεται εκ νέου, με την Επιχείρηση Ελευθερίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στο Ιράν μετά τα εκατέρωθεν πυρά, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλείται να αποφασίσει αν θα επιμείνει στη διπλωματική οδό ή θα απαντήσει στρατιωτικά στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιλογές: είτε να επιβάλει αυστηρή τιμωρία στο Ιράν για τη συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος είτε να αποφύγει μια ευρεία κλιμάκωση που θα μπορούσε να εμπλέξει περαιτέρω τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αποφύγει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών, προτιμώντας μια διαπραγματευτική λύση για το πυρηνικό ζήτημα και τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει αύξηση στις τιμές των καυσίμων και επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ καλείται να λάβει κρίσιμη απόφαση: είτε να διατάξει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν είτε να επιμείνει στη διπλωματική οδό, αγνοώντας τις πρόσφατες προκλήσεις της Τεχεράνης.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει την παρούσα κατάσταση. «Το αποκαλώ μικρό πόλεμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια μικρή παρένθεση που λειτουργεί αρκετά καλά».

Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για μια τελική συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Εκατέρωθεν πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν δοκιμάστηκε επικίνδυνα τη Δευτέρα (04.05.2026), όταν οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποκρούσουν επιθέσεις στο στενό. Μετά την εκτόξευση πυραύλων κρουζ και άλλων βλημάτων κατά αμερικανικών και εμπορικών πλοίων, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ελικόπτερα Apache βύθισαν ιρανικά ταχύπλοα που παρενοχλούσαν τη ναυσιπλοΐα.

Παρά την κλιμάκωση, ο Τραμπ απέφυγε να δηλώσει ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγνοήσει τις ενέργειες της Δευτέρας. Παράλληλα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, μετά από περιστατικό φωτιάς σε πλοίο της.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου από αξιωματούχους του Πενταγώνου, αναθέτοντας στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, να παρουσιάσουν τα επόμενα βήματα.

Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση, είτε επιλέξει στρατιωτική δράση είτε συνέχιση των διαπραγματεύσεων: «Είτε έτσι είτε αλλιώς, κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε μια σωστή συμφωνία είτε επικρατούμε εύκολα στρατιωτικά».

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις από πολιτικούς συμμάχους του για άμεση στρατιωτική απάντηση. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ υποστήριξε ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, καλώντας τον Τραμπ να προχωρήσει σε «ισχυρό, αποφασιστικό και σύντομο» πλήγμα.

Διπλωματία και πίεση από την Ουάσινγκτον

Παρά τη σκληρή ρητορική, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί επιστροφή σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική δράση, αν και εκφράζει δυσαρέσκεια για την αδιαλλαξία της Τεχεράνης στο πυρηνικό ζήτημα.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να εγκρίνει στρατιωτική απάντηση τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αναλυτές επισημαίνουν τον προβληματισμό του για νέες επιθέσεις. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι τόνισε ότι όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Η στρατηγική της Ουάσινγκτον συνδυάζει διπλωματία και αυξανόμενη πίεση. Μετά την εκεχειρία της 7ης Απριλίου ξεκίνησαν συνομιλίες για την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ στις 13 Απριλίου επιβλήθηκε ναυτικός αποκλεισμός.

Ωστόσο, συμφωνία δεν επιτεύχθηκε και οι ΗΠΑ προχωρούν σε νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ για την καταδίκη της Τεχεράνης.

Η διεθνής διάσταση και η Κίνα

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί να επηρεάσει και τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στις 14-15 Μαΐου. Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν το Πεκίνο να ασκήσει πίεση στο Ιράν, ωστόσο η Κίνα εμφανίζεται επιφυλακτική να ευθυγραμμιστεί με την Ουάσινγκτον.

Ο γερουσιαστής Γκράχαμ κάλεσε τον Τραμπ να επιλύσει την κρίση πριν από την επίσκεψη στην Κίνα, τονίζοντας ότι, παρά την επιθυμία για σταθερές σχέσεις, οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν προκλήσεις».

Γκαλιμπάφ: Η κατάσταση είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ

Αφόρητη για τις ΗΠΑ χαρακτηρίζει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ακόμη καν αρχίσει».

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد. خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026

«Η νέα εξίσωση στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, με την παραβίαση της εκεχειρίας και την επιβολή αποκλεισμού· φυσικά, το κακό που προξενούν θα περιοριστεί», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ, κι εμείς δεν έχουμε ακόμη καν αρχίσει».