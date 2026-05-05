Τα ξημερώματα της Κυριακής (05/05), στον αγώνα της Supra du Québec με την Κάβαρλι για το Καναδικό πρωτάθλημα, υπήρξε ένας ξεχωριστός προσκεκλημένος. Στο παιχνίδι παρευρέθηκε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ.

Ο Ιβοριανός βετεράνος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της γηπεδούχου ομάδας και βρέθηκε στο γήπεδο, όπου οι κυανέρυθροι είχαν ετοιμάσει ειδικές φανέλες με το όνομά του στο πίσω μέρος.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα περιηγήθηκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους προέδρους της ομάδας, απολαμβάνοντας την αποθέωση από το κοινό. Μικρά παιδιά έσπευσαν να τον πλησιάσουν ζητώντας φωτογραφίες και αυτόγραφα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια και χαιρέτησε κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο Γιάγια Τουρέ τόνισε ότι του αρέσει να μαθαίνει νέες ποδοσφαιρικές κουλτούρες και ευχαρίστησε θερμά τον σύλλογο για τη ζεστή φιλοξενία των προέδρων της.

Για την ιστορία, η Κάβαρλι νίκησε με 1-0.