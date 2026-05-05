- Επιμένει ο Γ. Παπαδόπουλος: «Θα γίνει μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα» – Ίσως στον Κορινθιακό
- Θρίλερ στον αέρα πάνω από το Ορμούζ: Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού εξαφανίστηκε από τα ραντάρ μετά από SOS
- Αναβαθμίζονται είκοσι χώροι των φοιτητικών εστιών του ΕΚΠΑ – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά την ανακαίνιση
Δημοφιλή
- 1
Ο 15χρονος Έλληνας που συνεργάζεται με τη NASA - Ο μαθητής «θαύμα» μιλάει για την επαναφορά της διαστημικής αποσ
- 2
Μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά: Διπλό πρόστιμο για παραβάτες – Τι αλλάζει
- 3
Το τέλος της άνετης συνταξιοδότησης
- 4
Γυναικοκτονία στην Ελβετία: «Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ, ο θάνατός της ήταν ατύχημα» λέει ο δράστης
- 5
Αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου - Περιορισμένες ζημιές στις εγκατασ
- 6
Γκαλιμπάφ: Η κατάσταση είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ - Kι ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει
- 7
Αλλάζουν τα ταξίδια στην Ευρώπη: Τι ισχύει για διαβατήρια και βιομετρικά δεδομένα
- 8
Δορυφόρος της ΝASA βλέπει την ραγδαία βύθιση της πόλης του Μεξικό από το Διάστημα (videos)
- 9
Ο Ντουπλάντις λάμπει στο Met Gala με την αρραβωνιαστικιά του (pic)
- 10
Αλέξης Τσίπρας: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ απαντάμε με αλήθειες
Euroleague: Ποιοι σφυρίζουν το κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια
Μετά τα δύο σπουδαία «διπλά» στην έδρα της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη βάση του, έχοντας πλέον την ευκαιρία να «καθαρίσει» τη σειρά μπροστά στο κοινό του και να εξασφαλίσει από νωρίς την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague. Το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (06/05, 21:15) στο «Τ-Center», με την […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις (5/5): Πού θα δείτε Μονακό – Ολυμπιακός και τον ημιτελικό Άρσεναλ – Ατλέτικο
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/5) με Euroleague και Champions League
Πότε και πού θα δείτε το Μονακό – Ολυμπιακός
Η Μονακό το βράδυ της Τρίτης (05/05) υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για το τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime, μετά από την δεύτερη μεγάλη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σκορ 94-64. Η ομάδα του Γιώργου […]
«Συμφώνησε με τον Κεβάριους Χέιζ η Φενέρμπαχτσε», σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο
Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την πορεία της στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, όντας μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ωστόσο παράλληλα «τρέχει» ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος αγωνίζεται τη […]
Οκτώ ομάδες της EuroLeague θα συζητήσουν με τον Μπουένο για την προοπτική της απόκτησης άδειας Α
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mozzart Sport», η EuroLeague πρόκειται να ξεκινήσει επαφές με οκτώ ομάδες σχετικά με την παραχώρηση μόνιμης άδειας συμμετοχής. Όπως αναφέρεται, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων συλλόγων αναμένεται να συναντηθούν με τον CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο, προκειμένου να συζητηθούν οι προοπτικές και τα κριτήρια για την απόκτηση της λεγόμενης άδειας Α. Μέχρι στιγμής, […]