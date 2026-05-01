Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μεγάλη επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Μονακό και το προβάδισμα 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκε από την ένταση και τον παλμό που δημιούργησαν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, αλλά και από την αγωνιστική παρουσία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις αντιδράσεις του Αμερικανού παίκτη, ο οποίος μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία που έζησε στο φαληρικό γήπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κάιλ Κούζμα

“Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αγώνα EuroLeague. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Ο Ολυμπιακός έχει μάλλον ένα από τα καλύτερα κοινά στη διοργάνωση.

Μου αρέσει αυτό. Παρακολουθώ μπάσκετ και η EuroLeague είναι ένα από τα αγαπημένα μου πρωταθλήματα. Έχω φίλους εδώ, όπως τον Μόντε Μόρις.

Δεν έπαιξε στον αγώνα, αλλά γνωριζόμαστε από τη Β’ δημοτικού. Είναι πολύ ωραίο που βρίσκομαι εδώ”.

Για το αν απόλαυσε τον Ολυμπιακό στο παρκέ

“Ναι, 100%. Λατρεύω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι καταπληκτικοί. Έχουν μια rockstar ομάδα, οπότε…”.