Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 48χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται ότι προέβη σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, στην περιοχή της Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος συνέδεσε την πράξη του με θρησκευτικό έθιμο που τελείται στη χώρα του, γνωστό ως κουρμπάνι. Όπως φέρεται να είπε, «θα μοίραζα το αρνί σε συγγενικά πρόσωπα, προσφέροντάς το ως θυσία για να τιμήσουμε τον Άγιο Γεώργιο».

Μετά την απολογία του, και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αποφασίστηκε να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής σε βαθμό κακουργήματος. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, ώστε να προχωρήσει στις προβλεπόμενες υγειονομικές ενέργειες.