Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τον Ομιλο της Metlen με τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους να παρουσιάζουν αύξηση κατά 37% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται στα 2,05 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη σταθερή δυναμική του Ομίλου σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων του, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η Metlen ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen.

Το Α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Metlen η οποία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων συγκρούσεων, που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη ζήτηση στη άμυνα. Οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του συνεργατικού επιχειρηματικού μοντέλου της Metlen, ενισχυμένου περαιτέρω από τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αμυντικές λύσεις.

Για το 2026, η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, με τις προοπτικές να στηρίζονται από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, την αυξανόμενη ζήτηση και τις τιμές στους βασικούς τομείς, καθώς και από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε χθες, η Metlen αναδιοργάνωσε τις πέντε επιμέρους ενεργειακές δραστηριότητες σε δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες το 2025, τη Fully Integrated Utility (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια λιανικής, προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου) και τη Renewables, Storage & Energy Transition Platform – Μ RESET (χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, asset rotation, ανάπτυξη αποθήκευσης, δίκτυα και data centers). Η νέα αυτή δομή αναμένεται να ενισχύσει την ταχύτητα υλοποίησης, τον συντονισμό των εμπορικών λειτουργιών και την αποδοτικότητα κεφαλαίου.

Αναδιοργάνωση υπήρξε και στον Κλάδο των Μετάλλων επανατοποθετώντας τον σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικών υλικών και βιομηχανικών τεχνολογιών: Vertical Aluminium Value Chain, Κρίσιμες Πρώτες Υλες και Κυκλικά Μέταλλα και M Technologies (άμυνα και βιομηχανικές εφαρμογές).

Στρατηγικές συμφωνίες

Στον τομέα της ενέργειας στρατηγικές συμφωνίες όπως αυτές με τον Ομιλο ΔΕΗ και τον Ομιλο Τσάκου ενίσχυσαν το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης, το οποίο ανέρχεται πλέον σε περίπου 2 GW σε Ελλάδα και διεθνείς αγορές. Επίσης υπεγράφη MoU με τη Shell για την προμήθεια έως 1 bcm ετησίως την περίοδο 2027-2031, ενώ χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλήθηκε στη Schroders Greencoat, επιβεβαιώνοντας την υλοποίηση της στρατηγικής Asset Rotation.

Στον κλάδο Μετάλλων η Metlen επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές τιμές αλουμινίου και τα πλεονεκτήματα του πλήρως καθετοποιημένου παραγωγικού μοντέλου της. Κατά το τρίμηνο, μεταξύ άλλων προχώρησε το επενδυτικό πρόγραμμα σε βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περιλαμβάνοντας την πρώτη βιομηχανική μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη. Παρατηρείται ισχυρό ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη, με συμφωνίες διάθεσης να αναμένονται σύντομα. Η αρχική παραγωγή αναμένεται το 2027, με αύξηση στους 50 τόνους ετησίως έως το 2028. Επίσης ενισχύθηκε και η συνεργασία με τη Naval Group, με παραδόσεις εξοπλισμού για το πρόγραμμα φρεγατών FDI και νέα συμφωνία συνεργασίας για έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας. Τέλος, στον κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών στο Α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.