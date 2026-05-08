Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, 8 Μαΐου 2026, από την εκλογή του Πάπα Λέοντα από το κονκλάβιο των καρδιναλίων. Ο πρώτος Βορειοαμερικανός ποντίφικας επέλεξε να τιμήσει την επέτειο στην Πομπηία, όπου προσευχήθηκε μαζί με τους κατοίκους σε ναό αφιερωμένο στην Παρθένο.

«Κανείς δεν θα μπορέσει να μας αποτρέψει από το να στηρίξουμε το καλό. Η ελπίδα για ένα μέλλον ειρήνης, εδώ και σε όλο τον κόσμο, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα», τόνισε ο Πάπας Λέων, συναντώντας πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και τους οποίους στηρίζει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Λίγο πριν από τη θεία λειτουργία, ο Άγιος Πατέρας δήλωσε: «Σήμερα είμαι ο πρώτος ο οποίος νιώθω ευλογημένος για το ότι βρίσκομαι στον ιερό ναό της Πομπηίας, στην πρώτη αυτή επέτειο της εκλογής μου». Και πρόσθεσε ότι: «Όχι άλλους πολέμους, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε σε εικόνες θανάτου». Αργότερα ο Πάπας Πρέβοστ επρόκειτο να μεταβεί στη Νάπολη, για να συναντήσει τον κλήρο και τους κατοίκους της πόλης στην πλατεία Πλεμπισίτο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε, με αφορμή την επέτειο, ότι «επιθυμεί να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη της στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, για το ακούραστο μήνυμα ελπίδας, ειρήνης, πίστης, διαλόγου μεταξύ των λαών, πάντα στο πλευρό των τελευταίων και των ξεχασμένων».

Ένας χρόνος παπικής διακονίας

Στους πρώτους δώδεκα μήνες της παποσύνης του, ο Πάπας Λέων ζήτησε με έμφαση «μια ειρήνη αφοπλισμένη, η οποία και να αφοπλίζει». Το πρώτο του ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Μικρά Ασία και στον Λίβανο.

Μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Νοέμβριο του 2025, προσευχήθηκαν υπέρ της ειρήνης και της ενότητας των χριστιανών στο Φανάρι και στη Νίκαια της Βιθυνίας, με αφορμή τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι, ο Ποντίφικας είχε επισημάνει ότι «η ενότητα των Χριστιανών μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο», προσθέτοντας πως «χρειάζεται η χριστιανική μαρτυρία μας». Τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποίησε δεκαήμερη επίσκεψη στην Αφρική, δίνοντας έμφαση στον διάλογο με τις άλλες μεγάλες θρησκείες του κόσμου.

Η παρακαταθήκη του Φραγκίσκου και το μήνυμα ειρήνης

Ο Πάπας Πρέβοστ αναφέρθηκε επανειλημμένα στον προκάτοχό του, τον Φραγκίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «πάπα των φτωχών». «Ήταν ένας ιεραπόστολος, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του χριστιανικού ελέους πραγματικά σε όλους», ανέφερε σε επιστολή του.

Όπως επισημαίνουν παρατηρητές, ο Πάπας Πρέβοστ ξεχωρίζει για τις ακούραστες προσπάθειές του υπέρ της ειρήνης. Δεν δίστασε να καταγγείλει «τον αλόγιστο χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ των λαών, όταν αυτή δεν βασίζεται στη δικαιοσύνη και στην εμπιστοσύνη, αλλά στον φόβο και στην υπεροχή της ισχύος».

«Πρόκειται, ακριβώς, για μια αντίληψη της ειρήνης, η οποία δεν περιορίζεται στην καταδίκη του πολέμου, αλλά εντοπίζει τα κύρια σημεία μέσω των οποίων τροφοδοτούνται οι συρράξεις», δήλωσε στην εφημερίδα της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας Avvenire ο Γιώργος Πουλίδης, πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα και αρχαιότερος διαπιστευμένος διπλωμάτης στο Βατικανό.

O κ. Πουλίδης υπογράμμισε ότι «σε αυτή τη φάση μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, η φωνή του πάπα συμβάλλει σημαντικά στο να ξαναδοθεί κεντρικός ρόλος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον σεβασμό του δικαίου και στην ευθύνη υπέρ της επικράτησης της ειρήνης, κριτήρια που θα έπρεπε να εμπνέουν κάθε πολιτική επιλογή».

Και κατέληξε: «Για όποιον εκπροσωπεί μια χώρα η οποία παραμένει λαβωμένη λόγω ξένης κατοχής, η οπτική αυτή δεν αποτελεί θεωρία, αλλά ζωντανή μνήμη. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η αποφασιστικότητα με την οποία ο πάπας Λέων καταγγέλλει την όλο και πιο διαδεδομένη ιδέα ότι η στρατιωτική σύρραξη μπορεί και πάλι να μετατραπεί σε φυσικό μέσο για τη διαχείριση των διαφορών».