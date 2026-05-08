Ο Ροντινέι είναι πολύ κοντά με όλους τους συμπαίκτες του και δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει την αγάπη και την εκτίμησή του προς όλους, με τελευταίο παράδειγμα το μήνυμά του στον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες με τη λεζάντα «κάνε πολλά, παραπονέσου λίγο, απόλαυσέ το περισσότερο», με τον Βραζιλιάνο συμπάικτη του, να του απαντά.

«Είσαι μια μηχανή, αδερφέ μου. Σ’ αγαπώ, πάμε, είμαστε πάντα μαζί, αδερφέ μου», έγραψε ο Ροντινέι στον Τσικίνιο, κάτω από την ανάρτησή του.

Δείτε την απάντηση του Ροντινέι και την ανάρτηση του Τσικίνιο