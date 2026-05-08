Ανήσυχοι από τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις υπό αμερικανική μεσολάβηση «βαλτωμένες» ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό, οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο, γράφουν οι «Financial Times». «Ναι, υπάρχει η προοπτική», τόνισε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία.

«Συνομιλώ με τους 27 ηγέτες για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να οργανωθούμε και να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε ώστε να συζητήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι γίνεται με τη στήριξη του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ». Αλλά «προς το παρόν», επεσήμανε, «κανείς δεν έχει δει οποιοδήποτε σημάδι από τη Ρωσία ότι επιθυμεί πραγματικά να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις»…

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε στους «FT» τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι αυτή θα πρέπει να συντονιστεί με τρόπο που να εκφράζει μια ενιαία ευρωπαϊκή φωνή και να μπορεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα.

Χαρακτήρισε, δε, αποκάλυψη των αντιφάσεων του Κρεμλίνου την απόφαση του Κιέβου να κηρύξει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 6 Μαΐου, αντί αυτής που κήρυξε για σήμερα και αύριο ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης της ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδοσιακά, γιορτάζεται στις 9 Μαΐου με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Ομως υπό την «τρομοκρατική απειλή» του Κιέβου, όπως λέει το Κρεμλίνο, η αυριανή παρέλαση – η πρώτη αφότου η ρωσική πλήρης εισβολή στην Ουκρανία ξεπέρασε, νωρίτερα φέτος, σε διάρκεια τον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» – θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, χωρίς τη συνήθη επίδειξη οπλικών συστημάτων και τη συμμετοχή δοκίμων.

Στην Κόκκινη Πλατεία

Ο ρώσος πρόεδρος θα εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία και μετά την παρέλαση θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων – όπως με τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, τον βασιλιά της Μαλαισίας Σουλτάνο Ιμπραήμ και τον πρόεδρο του Λάος Θόνγκλουν Σισουλίθ – ανακοίνωσε χθες ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Η προειδοποίηση ωστόσο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς ξένες χώρες να εκκενώσουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα, επικαλούμενο πιθανά μαζικά αντίποινα «σε σχέση με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου να πλήξει τη Μόσχα την ιερή ημέρα για όλους τους Ρώσους», αποκαλύπτει μια βαθιά ανησυχία. Ομοίως και η χθεσινή διάψευση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου πληροφοριών του CNN και άλλων δυτικών ΜΜΕ, βάσει έκθεσης «ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών», ότι τα μέτρα ασφαλείας για τον ρώσο πρόεδρο έχουν αυξηθεί απότομα, υπό τον φόβο απόπειρας δολοφονίας ή πραξικοπήματος. «Τι είναι ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών; Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, παρότι οι «Financial Times» επικαλέστηκαν και «ανθρώπους που γνωρίζουν τον Πούτιν στη Μόσχα»…

«Δεν έχει νίκες να γιορτάσει»

«Αν μπορούσε, δεν θα έκανε αυτή την παρέλαση. Δεν θέλει να βρίσκεται εκτεθειμένος σε ανοιχτό χώρο», εκτιμά ο Νίκο Λάνγκε, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Αμυνας, νυν επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης IRIS. «Ομως, λόγω της σχεδόν θρησκευτικής σημασίας της 9ης Μαΐου, δεν μπορεί και να μην την κάνει», λέει στη «Wall Street Journal».

«Δεν έχει νίκες να γιορτάσει», γράφει ο επικεφαλής ανταποκριτής διεθνών θεμάτων της αμερικανικής εφημερίδας, Γιαροσλάβ Τρόφιμοφ. «Με το μέτωπο να έχει βαλτώσει, τις ρωσικές απώλειες να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, την οικονομία να υποφέρει και τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones να έχουν γίνει καθημερινότητα, ένα βαθύ αίσθημα δυσαρέσκειας έχει εξαπλωθεί στη χώρα τους τελευταίους μήνες», υπογραμμίζει. Εχει αυξηθεί έτι περαιτέρω με τις διακοπές στο Διαδίκτυο που έχει επιβάλει «για λόγους ασφαλείας» το Κρεμλίνο. «Ολοι», λέει ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς Σεργκέι Ραντσένκο, «ενδεχομένως με εξαίρεση τον Πούτιν, έχουν πλέον αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο».