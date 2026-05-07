Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, άνοιξε ένα «παράθυρο» για μελλοντικές συνομιλίες της ΕΕ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ωστόσο πως το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει ακόμη δείγματα ειλικρινούς διάθεσης για διάλογο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται πυρετωδώς για να αναλάβουν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, έχοντας μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο παράγοντας Τραμπ και η ευρωπαϊκή ανησυχία

Η κίνηση αυτή αντανακλά την έντονη απογοήτευση των Ευρωπαίων ηγετών για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι η ΕΕ κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο των εξελίξεων, αναγκασμένη να αποδεχθεί μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας που μπορεί να μην εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Η στάση του Κιέβου και τα εσωτερικά εμπόδια

Αν και ο Ζελένσκι κάλεσε την ΕΕ να είναι έτοιμη να συμβάλει θετικά στις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Ο Κόστα ξεκαθάρισε ότι η Ένωση δεν θέλει να διαταράξει τις πρωτοβουλίες του Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα αναζητά μια ενιαία ευρωπαϊκή φωνή.

Το πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των «27» σχετικά με το ποιος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ και ποιο ακριβώς θα είναι το μήνυμα προς τη Μόσχα, την ώρα που η διπλωματία μοιάζει να έχει παγώσει.