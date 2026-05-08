Πλήρης στασιμότητα καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ενόψει της κατάληξης των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ενδεχόμενο άνοιγμα των Στενών. Το marinetraffic στο ημερήσιο δελτίο του αναφέρει ότι και στις 6 Μαΐου (μέχρι το μεσημέρι) κανένα πλοίο δεν πέρασε τα Στενά και αυτή ήταν η δεύτερη ημέρα με «μηδέν διελεύσεις να καταγράφονται στην παρακολουθούμενη ζώνη».

Τα τελευταία επαληθευμένα στοιχεία διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων στις 742, από την αρχή της σύγκρουσης μέχρι και τις 6 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων 266 πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις και 140 πλοίων που ανήκουν στον σκιώδη στόλο. Ανά κατεύθυνση, καταγράφηκαν 492 διελεύσεις από Δύση προς Ανατολή (έξοδος από τα Στενά), που αντιπροσωπεύουν το 66,31% της συνολικής δραστηριότητας, ενώ 250 διελεύσεις καταγράφηκαν από Ανατολή προς Δύση, που αντιπροσωπεύουν το 33,69%.

Οι εμπορικά ταξινομημένες κινήσεις που εντοπίστηκαν από την Kpler αντιπροσώπευαν 573 διελεύσεις ή 77,22%, ενώ οι μη εμπορικές κινήσεις που εντοπίστηκαν μέσω της marinetraffic αντιπροσώπευαν 169 διελεύσεις ή 22,78%.

Τα πλοία με σημαία Ιράν αντιπροσώπευαν 166 διελεύσεις, που ισοδυναμούν με 22,37% της συνολικής επιβεβαιωμένης δραστηριότητας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) επιβεβαίωσε επίσης μία επιπλέον επίθεση στις 5 Μαΐου, κατά του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM ANTONIO. Αυτή η επιβεβαίωση αυξάνει τους κινδύνους για τα πλοία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και ενισχύει την ανάγκη επιχειρησιακής προσοχής