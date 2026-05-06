Η Γαλλία εμφανίζεται αποφασισμένη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η διεθνής αμυντική συμμαχία για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων είναι πλέον «έτοιμη» να ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με πηγές από τη Γαλλία, το Παρίσι έχει ήδη μεταφέρει τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Τεχεράνη ότι θεωρεί την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ ζήτημα «κοινού συμφέροντος» που πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από τις υπόλοιπες γεωπολιτικές και στρατιωτικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η γαλλική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας πολυεθνικής αποστολής αμυντικού χαρακτήρα, με βασικό στόχο τη συνοδεία και προστασία των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου.

Το Παρίσι επιδιώκει ουσιαστικά να αποτρέψει ένα σενάριο πλήρους αποσταθεροποίησης της περιοχής που θα μπορούσε να προκαλέσει νέο ενεργειακό σοκ, εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και σοβαρές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης και της Ασίας.

Ωστόσο, η Γαλλία θέτει και σαφείς πολιτικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της αποστολής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν θα πρέπει να δεχθεί να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη συνολική αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων, σε μια περίοδο όπου πολλές χώρες και εταιρείες αναζητούν ήδη εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από το Ορμούζ. Οι επιθέσεις, οι απειλές κατά δεξαμενόπλοιων και η αύξηση του κόστους ασφάλισης έχουν μετατρέψει την περιοχή σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Η γαλλική παρέμβαση δείχνει επίσης την πρόθεση της Ευρώπης να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην ασφάλεια των διεθνών εμπορικών ροών, αντί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις αμερικανικές στρατιωτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή.