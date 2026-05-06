Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση, ένα μνημόνιο 14 σημείων, αφήνοντας ωστόσο κρίσιμα ζητήματα – όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα – για μεταγενέστερες συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ISNA, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της χώρας θα διαβιβαστεί μέσω του Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ είχε φιλοξενήσει τις μοναδικές ειρηνευτικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια του πολέμου και έκτοτε λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης, ο Τραμπ, δεν έδωσε λεπτομέρειες για συγκεκριμένη πρόταση, ανέφερε όμως ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί, εφόσον «το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί».

President Trump posts on TruthSocial: Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective Blockade will allow the Hormuz Strait to be OPEN TO ALL, including Iran.… pic.twitter.com/uMjgTNznYH — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 6, 2026

Μιλώντας στη New York Post, ο Τραμπ ανέφερε πως είναι ακόμη νωρίς να εξεταστούν απευθείας συναντήσεις για την υπογραφή συμφωνίας. Πακιστανική πηγή, καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση της διαμεσολάβησης, επιβεβαίωσαν πληροφορίες του Axios για το προτεινόμενο μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον επίσημο τερματισμό των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μνημόνιο θα ακολουθηθεί από συνομιλίες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και τη συμφωνία για περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Βρισκόμαστε κοντά»

«Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε κοντά» δήλωσε η πηγή από το Πακιστάν. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters.

Μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρχε επίσης δημόσια τοποθέτηση από το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, το οποίο έχει πιέσει την Ουάσινγκτον να τηρήσει σκληρή στάση, πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ δεν γνωρίζει αν ο Τραμπ βρίσκεται πράγματι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων και ότι το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται, αντίθετα, για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.

Τραμπ: «Είμαστε οι μόνοι με τους οποίους θέλουν να κάνουν συμφωνία»

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σήμερα «τον ισχυρότερο στρατό που είχαν ποτέ».

«Θέλουν να διαπραγματευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις ναυτικές επιχειρήσεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγμάτευση.

«Είμαστε οι μόνοι με τους οποίους θέλουν πραγματικά να κάνουν συμφωνία», είπε.

🇺🇸🇮🇷 Trump : “We’re dealing with people that want to make a deal very much, and we’ll see whether or not they can make a deal that’s satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable… it’s like a wall of steel.” “Wall of steel” is a great… pic.twitter.com/NlVmzblM9l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η κατάσταση βρίσκεται «σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», ενώ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «απίστευτο». «Το Ναυτικό έχει κάνει απίστευτη δουλειά… Είναι σαν ένας ατσάλινος τοίχος και κανείς δεν περνά», ανέφερε.

JUST IN: President Trump vows to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon as a naval blockade remains in place. “We’re not going to let Iran have a nuclear weapon, and we’re not going to let that happen. And, we won’t let that happen. And so we’re, we’re dealing with people… pic.twitter.com/ZinIH1PP5q — Fox News (@FoxNews) May 6, 2026

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν τελικά θα αναγκαστεί να συμφωνήσει, ακόμη και αν αρχικά αρνηθεί. «Θα δούμε αν μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλους» είπε, προσθέτοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει τώρα, «τελικά θα συμφωνήσει».