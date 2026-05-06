Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι κάνει «ό,τι μπορεί» για να καταστείλει το σύνδρομο Tourette, με το οποίο διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών. Η τραγουδίστρια και δημιουργός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επισημαίνοντας πόσο απογοητευτικό είναι όταν οι άλλοι δεν κατανοούν την πάθηση.

Το σύνδρομο Tourette προκαλεί ακούσιους, ξαφνικούς και επαναλαμβανόμενους ήχους ή κινήσεις – γνωστούς ως τικ – τα οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NHS, μπορούν να πυροδοτηθούν από παράγοντες όπως το άγχος, η ένταση ή η κούραση.

Η εξομολόγηση της Billie Eilish

Μιλώντας στην Amy Poehler στο podcast Good Hang, η 24χρονη τραγουδίστρια εξήγησε: «Έχω πράγματι σύνδρομο Tourette και έχω φωνητικά τικ, αλλά, ευτυχώς για μένα και για όλους τους άλλους, είναι κυρίως ήχοι και μπορώ να τα κρατώ αρκετά ήσυχα».

Η ίδια πρόσθεσε: «Περνάω φάσεις όπου οι λέξεις γίνονται τικ, αλλά υπάρχει κάτι που ονομάζεται καταστολή, αν το έχεις ακούσει ποτέ».

Όπως είπε, στις συνεντεύξεις προσπαθεί να περιορίσει τα τικ της: «Όταν είμαι σε συνέντευξη, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταστείλω όλα μου τα τικ συνεχώς. Και μόλις φύγω από το δωμάτιο, πρέπει να τα αφήσω όλα να βγουν».

Η συζήτηση για τις παρεμβατικές σκέψεις

Η Poehler, γνωστή από τη σειρά Parks and Recreation, συζήτησε με την Eilish για τις παρεμβατικές σκέψεις, τις οποίες το NHS ορίζει ως ανεπιθύμητες και συχνά σοκαριστικές εικόνες ή ιδέες.

Η Eilish εξήγησε: «Φαντάσου αυτές τις παρεμβατικές σκέψεις, αλλά το στόμα σου να πρέπει να τις πει δυνατά, σωστά; Αυτό είναι το σύνδρομο Tourette».

Περιέγραψε επίσης πόσο παρεξηγημένο είναι το σύνδρομο: «Νομίζω ότι αυτό που είναι ενοχλητικό σχετικά με τον τρόπο που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Tourette, είναι πως αν αρχίσω να έχω μια κρίση με πολλά τικ στη σειρά, οι άνθρωποι λένε “Είσαι καλά;”».

Η τραγουδίστρια συνέχισε: «Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι σαν, αν δεν με είδες σήμερα να κάνω τικ, δεν κοιτάς τα γόνατά μου, που κάνουν συνεχώς τικ κάτω από αυτό το τραπέζι, και τους αγκώνες μου που είναι σαν… σφίγγω τα χέρια μου όλη την ώρα».

«Προσπαθώ να μην αποσπώ την προσοχή»

Η Eilish πρόσθεσε: «Είναι επειδή αυτή τη στιγμή είμαι στην κάμερα και έχω μια συζήτηση, και προσπαθώ να μην αποσπώ την προσοχή».

«Το κάνω αυτό όλη την ώρα – όσο κι αν διασκεδάζω – κάνω ό,τι μπορώ για να καταστείλω κάθε τικ που είναι ορατό, από την κορυφή του κεφαλιού μου μέχρι τη μέση μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η καλλιτέχνιδα, γνωστή για επιτυχίες όπως Birds of a Feather και Bad Guy, τόνισε: «Έτσι περνάμε, ως άνθρωποι με Tourette, σχεδόν όλη μας τη μέρα. Κάποιοι δεν έχουν καν το προνόμιο να μπορούν να τα καταστείλουν καθόλου. Η έλλειψη κατανόησης αυτού είναι πραγματικά απογοητευτική, ως άτομο με Tourette».

Η πορεία και οι διακρίσεις

Η Eilish έγινε γνωστή σε ηλικία 14 ετών με το τραγούδι Ocean Eyes και έκτοτε έχει σημειώσει δύο νούμερο ένα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο και τρία άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή των charts.

Έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων δέκα Grammy, δύο Όσκαρ και τρία Brit Awards, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.