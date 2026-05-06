Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο», κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, συνοδευόμενες ωστόσο από απειλές για νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», ανέφερε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας τον στενό συντονισμό ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και υπογράμμισε πως βασικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού.

Δοκιμάζεται η εκεχειρία στον Λίβανο: Πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε η σημερινή (06.05.2026) αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, σηματοδοτώντας το πρώτο χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου μετά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 16 Απριλίου.

Η επίθεση, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, είχε ως στόχο διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ επιβεβαίωσαν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξόντωσή του.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις μόλις χτύπησαν στη Βηρυτό τον διοικητή της Δύναμης Ραντουάν της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ για να τον εξοντώσουν», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο αξιωματούχων.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι μέλη της συγκεκριμένης μονάδας «ήταν υπεύθυνοι για την εκτόξευση ρουκετών σε ισραηλινές κοινότητες και την πρόκληση βλάβης σε στρατιώτες των IDF».

Επίσης στην δήλωσή τους προσθέτουν ότι: «Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε εχθρό και δολοφόνο. Υποσχεθήκαμε να φέρουμε ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά. Έτσι ενεργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε».

🚨 JUST IN: Israel reportedly launched a strike in Beirut aimed at a commander linked to Hezbollah’s elite Radwan Force. There is still no confirmation on whether the commander survived the attack. pic.twitter.com/mGIG0HjtuB — Clash reportX (@ClashReportX) May 6, 2026

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε περαιτέρω σχόλια για την επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπάνια, καθώς αποτελεί την πρώτη επίθεση στη Βηρυτό εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές.