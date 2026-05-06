Μία ανακάλυψη απολιθώματος τυραννόσαυρου ρίχνει νέο φως στη συμπεριφορά των θηριωδών αυτών δεινοσαύρων, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήταν μόνο κυνηγοί αλλά και ευκαιριακοί νεκροφάγοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, ορισμένοι τυραννόσαυροι φαίνεται πως έτρωγαν ακόμη και τα πτώματα μεγαλύτερων συγγενών τους.

Ερευνητές του Aarhus University στη Δανία εντόπισαν 16 χαρακτηριστικά σημάδια από δαγκώματα πάνω σε απολιθωμένο οστό ποδιού τυραννόσαυρου ηλικίας περίπου 75 εκατομμυρίων ετών. Όπως αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Evolving Earth, τα σημάδια προέρχονται από μικρότερο τυραννόσαυρο που τρεφόταν από το κουφάρι ενός μεγαλύτερου μέλους του είδους.

Η ερευνήτρια Josephine Nielsen εξήγησε ότι ανέλυσε «το βάθος, τη γωνία και τη θέση των σημαδιών» σε τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον, καταλήγοντας πως «δεν πρόκειται για τυχαία σημάδια, αλλά για ακριβή αποτυπώματα από τα δόντια μικρότερου τυραννόσαυρου».

Οι επιστήμονες δεν εντόπισαν ίχνη επούλωσης στο οστό, γεγονός που δείχνει ότι τα δαγκώματα έγιναν μετά τον θάνατο του ζώου. Επιπλέον, τα σημάδια βρέθηκαν στο πόδι περιοχή με ελάχιστο κρέας κάτι που υποδηλώνει ότι ο νεκροφάγος κατανάλωνε τα τελευταία υπολείμματα του κουφαριού.

Το απολίθωμα, μήκους περίπου 10 εκατοστών, ανήκε σε τυραννόσαυρο που πιθανότατα έφτανε τα 10 έως 12 μέτρα και ζύγιζε αρκετούς τόνους. Ανακαλύφθηκε από ερασιτέχνη συλλέκτη στον σχηματισμό Judith River Formation στη Montana, περιοχή γνωστή για τα απολιθώματα από οικοσύστημα ηλικίας 75 εκατομμυρίων ετών.

Η Nielsen δημιούργησε ψηφιακό μοντέλο και τρισδιάστατο αντίγραφο του οστού για να το μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «σαν να λύνεις ένα αρχαίο μυστήριο δολοφονίας».

Τέλος,η μελέτη καταλήγει ότι οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης μπορούν να αποκαλύψουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των δεινοσαύρων, ακόμη και από ελάχιστα ίχνη που διατηρούνται στα απολιθώματα.