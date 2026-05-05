Σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Οργανισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας», ενώ η έως σήμερα υφιστάμενη πλατφόρμα θα ανακατευθύνει αυτόματα τους χρήστες στη νέα, εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και αδιάλειπτη λειτουργία.

Oι πολίτες αποκτούν πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση στις πληροφορίες του ΦΑΥ. Η εφαρμογή έχει στόχο να προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης, ενισχυμένη λειτουργικότητα και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας κατά τη χρήση της υπηρεσίας

Η πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί Taxisnet), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς κάθε χρήστη. Έτσι καταργείται η ανάγκη για ξεχωριστούς κωδικούς ΦΑΥ, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται η ταυτοποίηση, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Εκσυγχρονισμός και ασφάλεια για τους ασφαλισμένους

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, «η νέα εφαρμογή συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας με πιο γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο».

Χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0»

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί υποέργο της ευρύτερης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας (Δράση 16752) και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή υποστήριξη, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια κανάλια εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ ή στο τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edapy@eopyy.gov.gr.