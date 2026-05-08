Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε θέση στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Στις εξέδρες του «Villa Park» βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, γνωστός για την αγάπη του προς τους «Χωριάτες», με τον ίδιο να ζει έντονα την αναμέτρηση και να πανηγυρίζει με πάθος την πρόκριση της ομάδας του.

Μετά το δεύτερο γκολ της Βίλα, που σημείωσε ο Μπουέντια με πέναλτι, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τον κόσμο. Λίγο αργότερα συμμετείχε και στο καθιερωμένο «Sweet Caroline», τραγουδώντας μαζί με τους φιλάθλους και γιορτάζοντας με υψωμένες γροθιές.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γουίλιαμ κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί παίκτες και τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη πρόκριση, ενώ είχε και συνομιλία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, που επίσης παρακολούθησε τον ημιτελικό από κοντά.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο «Villa Park» για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, όμως η φετινή πρόκριση στον τελικό του Europa League φαίνεται πως ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει ως φίλαθλος της Άστον Βίλα.

