Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε θέση στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Στις εξέδρες του «Villa Park» βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, γνωστός για την αγάπη του προς τους «Χωριάτες», με τον ίδιο να ζει έντονα την αναμέτρηση και να πανηγυρίζει με πάθος την πρόκριση της ομάδας του.

Μετά το δεύτερο γκολ της Βίλα, που σημείωσε ο Μπουέντια με πέναλτι, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τον κόσμο. Λίγο αργότερα συμμετείχε και στο καθιερωμένο «Sweet Caroline», τραγουδώντας μαζί με τους φιλάθλους και γιορτάζοντας με υψωμένες γροθιές.

Prince William loving it when Villa took the lead at Villa Park tonight. Quality!! 👏🇬🇧 pic.twitter.com/02jJ3GyHGX — The Away Fans (@theawayfans) May 7, 2026

PRINCE William was seen belting out Sweet Caroline and celebrating wildly as his beloved Aston Villa thumped Nottingham Forest to reach the Europa League final. He’ll probably get into trouble that pic.twitter.com/THpKhXikDA — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) May 8, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γουίλιαμ κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί παίκτες και τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη πρόκριση, ενώ είχε και συνομιλία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, που επίσης παρακολούθησε τον ημιτελικό από κοντά.

Prince William is so good at talking to everyone. I love him. pic.twitter.com/SJEUMIrJ1R — Britannia_ Royal (@Britannia_Royal) May 7, 2026

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο «Villa Park» για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, όμως η φετινή πρόκριση στον τελικό του Europa League φαίνεται πως ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει ως φίλαθλος της Άστον Βίλα.