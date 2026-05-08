Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 40χρονος επιχείρησε να εισέλθει σε ίντερνετ καφέ, κρατώντας πιστόλι και αναζητώντας την πρώην σύντροφό του, η οποία εργάζεται στο κατάστημα.

Την ώρα του συμβάντος, η 34χρονη γυναίκα απουσίαζε από τον χώρο. Ο άνδρας αποχώρησε λίγο αργότερα, όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση.

Ύστερα από εκτεταμένες αστυνομικές αναζητήσεις, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ωστόσο εκείνος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Κατά την έρευνα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, καθώς και το ποσό των 878 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία, αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.