Σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, πραγματοποίησαν αστυνομικοί στην Έδεσσα το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από καταγγελίες για απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων σε περιοχές της Πέλλας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνεργός ή συνεργοί των συλληφθέντων προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικού γραφείου ή εφορίας, επιχειρώντας να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, δήθεν για «καταγραφή».

Σε μία από τις περιπτώσεις, η παθούσα επρόκειτο να παραδώσει 9.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ στους δύο «εισπράκτορες», πετώντας τα από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν έγκαιρα και εντόπισαν το ζευγάρι μέσα σε όχημα που θα χρησιμοποιούσαν για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε εμπλακεί νωρίτερα την ίδια ημέρα σε ακόμη μία απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην Έδεσσα, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε.

Το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και άλλων σχετικών υποθέσεων.