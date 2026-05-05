Αφόρητη για τις ΗΠΑ χαρακτηρίζει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ακόμη καν αρχίσει».

«Η νέα εξίσωση στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, με την παραβίαση της εκεχειρίας και την επιβολή αποκλεισμού· φυσικά, το κακό που προξενούν θα περιοριστεί», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ, κι εμείς δεν έχουμε ακόμη καν αρχίσει».

