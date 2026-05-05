Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (05.05.2026) ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους και τους πελάτες.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν να μπει στην τράπεζα κρατώντας σφυρί και να προκαλέσει πανικό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, η πράξη του συνδέεται με οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Όπως δήλωσε κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, «Δεν μπήκε όλη η σύνταξη. Ήταν να κλείσω ένα μαγαζί, να το πάρω για να το κάνω καφέ. Δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα τα χρήματα. 550 ευρώ ήθελα».

Σε βάρος του 67χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας από τον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026), όταν ο άνδρας εισήλθε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και φωνάζοντας για την καταβολή της σύνταξής του.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν υπέβαλαν μήνυση, καθώς όπως κατέθεσαν, δεν αισθάνθηκαν απειλή από τις κινήσεις του. Ωστόσο, ο 67χρονος συνελήφθη για οπλοφορία και αναμένεται να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση.