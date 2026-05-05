Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα μετά την έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων. O αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 26 ενώ στους  61 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταστροφική έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα (04.05.2026) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας, όπου πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Reuters

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα