Η Ρωσία προχώρησε σήμερα στη διακοπή της πρόσβασης στο mobile internet για πολλούς κατοίκους της Μόσχας, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε μικρότερη κλίμακα, καθώς οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters.

Οι ρωσικές αρχές έχουν επιβάλει φέτος περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας υπηρεσίες που λειτουργούν μέσω κινητής τηλεφωνίας. Το μέτρο έχει οδηγήσει εκατομμύρια χρήστες να στραφούν σε VPN (εικονικά ιδιωτικά δίκτυα) προκειμένου να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι περιορισμοί εφαρμόζονται για λόγους ασφαλείας, καθώς έχει αυξηθεί ο κίνδυνος επιθέσεων με drones από την ουκρανική πλευρά.

Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από διαφορετικά σημεία της πόλης, αν και οι τηλεφωνικές κλήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά σε αρκετές περιοχές.

Ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών και τις επόμενες ημέρες, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Η Sberbank, η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, ενημέρωσε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων από κινητές συσκευές.

Παράλληλα, η υπηρεσία ταξί της Yandex, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας διαδικτύου, ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν την κλήση μισθωμένων οχημάτων μέσω της εφαρμογής της.

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι δύο χώρες παραμένουν αντιμέτωπες σε μια εκτεταμένη σύγκρουση με drones – τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως σήμερα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς πλήττουν στόχους που εκτείνονται από διοικητήρια έως ενεργειακές υποδομές, πολύ πέρα από τις λεγόμενες «ζώνες θανάτου» που έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος των γραμμών του μετώπου.