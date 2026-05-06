Ανησυχία προκαλεί ο χανταϊός, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους επιβάτες πτήσης στην οποία επέβαινε γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τον ιό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, ο χανταϊός εμφανίζει ποσοστό θνησιμότητας που φτάνει έως και το 40%, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις υγειονομικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Το χρονικό των θανάτων στο κρουαζιερόπλοιο

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius της Oceanwide Expeditions έχασαν τη ζωή τους μετά από ταξίδι που ξεκίνησε από την Αργεντινή με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο. Δύο επιβάτες –ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός υπήκοος– πέθαναν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Η σύζυγος του Ολλανδού επιβάτη αρρώστησε στην πτήση επιστροφής, ενώ συνόδευε τη σορό του συζύγου της. Παρουσίασε γαστρεντερικά συμπτώματα και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να καταλήξει κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ.

Το στέλεχος Andes και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα και ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση είχαν προσβληθεί από το στέλεχος «Andes» του ιού. Το συγκεκριμένο στέλεχος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς, αν και σπάνιο, επιτρέπει τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέχρι τις 6 Μαΐου 2026, έχουν αναφερθεί οκτώ περιστατικά – τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα – εκ των οποίων τρία θανατηφόρα. Δύο μέλη του πληρώματος παρουσίασαν οξεία αναπνευστικά συμπτώματα και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Τα συμπτώματα του χανταϊού

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι τα συμπτώματα του ιού εμφανίζονται συνήθως 2 έως 4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και περιλαμβάνουν:

Πρώιμα στάδια : Κόπωση, πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα όπως ναυτία, εμετούς και διάρροια.

: Κόπωση, πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα όπως ναυτία, εμετούς και διάρροια. Πνευμονικό Σύνδρομο (HCPS) : Βήχα, δύσπνοια και αίσθημα πίεσης στο στήθος.

: Βήχα, δύσπνοια και αίσθημα πίεσης στο στήθος. Αιμορραγικό Πυρετό (HFRS): Έντονο πόνο στην πλάτη και την κοιλιά, θολή όραση, χαμηλή αρτηριακή πίεση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Διπλωματικό θρίλερ για τον ελλιμενισμό

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είχε προγραμματίσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Fernando Clavijo, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει» τον ελλιμενισμό του πλοίου, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.