Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα πλήγματα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αρχές ανέφεραν χθες Δευτέρα τις πρώτες επιθέσεις της Τεχεράνης έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους κρουζ.

«Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμιράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα», δήλωσε ο κ. Μακρόν μέσω X, εκφράζοντας τη στήριξη της Γαλλίας προς τα ΗΑΕ.

Παράλληλα, κάλεσε για ακόμη μία φορά να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να επιτευχθεί συμφωνία που θα εξασφαλίζει εγγυήσεις ασφάλειας για τις χώρες της περιοχής.