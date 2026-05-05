Η κυβέρνηση έχει διαφημίσει πολύ την απόφασή της για εγκατάσταση καμερών νέας γενιάς στους δρόμους της πρωτεύουσας. Εχει επίσης ποντάρει πολλά στον νέο ΚΟΚ, ο οποίος προβλέπει ποινές που θα «επιβάλλονται» από συστήματα αυτόματης καταγραφής παραβατικών συμπεριφορών στους οδικούς άξονες. Μέλη της επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία πως ο εκσυγχρονισμός της επιτήρησης του οδικού δικτύου θα περιορίσει τα ανθρώπινα λάθη – και ορθά το κάνουν, αφού ο φόβος ενός τσουχτερού προστίμου από τις κάμερες θα αναγκάσει τους πολίτες να οδηγούν με μεγαλύτερη προσοχή.

Παρ’ όλ’ αυτά, παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις στην επέκταση του δικτύου καμερών τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική προκειμένου να ενισχυθεί με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ο έλεγχος της εφαρμογής του ΚΟΚ. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς προκειμένου να μειωθούν επιτέλους τα τροχαία και να πάψουν αρκετοί οδηγοί να επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι. Μόνο έτσι θα σταματήσουμε να πληρώνουμε τόσο υψηλό φόρο αίματος στην άσφαλτο.

Η επιτυχία που είχαν τα εκτεταμένα αλκοτέστ – η αλλαγή, δηλαδή, συνηθειών δεκαετιών στην κατανάλωση αλκοόλ για όποιους οδηγούν – αποδεικνύει πως όταν η πολιτεία αποφασίζει να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων που η ίδια θέτει, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι θεαματικά. Γι’ αυτό, είναι αναγκαίο να δείξει τον ίδιο ζήλο και στην εγκατάσταση των έξυπνων καμερών.