Ματέι Λουτσέσκου για τον πατέρα του Ραζβάν: «Δεν απολαμβάνει τις νίκες στον βαθμό που θα έπρεπε.»
Ο Ματέι Λουτσέσκου, γιος του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε σε podcast στη Ρουμανία, όπου αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στη σχέση του με τον αθλητισμό, εκφράζοντας και ένα προσωπικό του παράπονο. Στη συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στον πατέρα του, σημειώνοντας πως δεν δείχνει πάντα την ικανοποίηση που θα περίμενε κανείς μετά από σημαντικές νίκες, […]
Γιάγια Τουρέ: Ο πρώην αστέρας του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα σε αγώνα στον Καναδά
Τα ξημερώματα της Κυριακής (05/05), στον αγώνα της Supra du Québec με την Κάβαρλι για το Καναδικό πρωτάθλημα, υπήρξε ένας ξεχωριστός προσκεκλημένος. Στο παιχνίδι παρευρέθηκε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ. Ο Ιβοριανός βετεράνος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της γηπεδούχου ομάδας και βρέθηκε στο γήπεδο, όπου οι κυανέρυθροι είχαν ετοιμάσει ειδικές φανέλες με το όνομά […]
Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.
Τέλος εποχής Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο – Ο Τέρζιτς στον πάγκο των Βάσκων
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο προχώρησε στην αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, με τον Έντιν Τέρζιτς να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του προπονητή, διαδεχόμενος τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας. Ο Βαλβέρδε είχε γνωστοποιήσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο πριν από περίπου ενάμιση μήνα, ολοκληρώνοντας την τρίτη του θητεία στη Μπιλμπάο, η οποία διήρκεσε τέσσερα […]
Το είπε και το έκανε: Πήγε στο Άγιον Όρος για στιγμές ηρεμίας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, σε μια προσωπική στιγμή ηρεμίας και περισυλλογής, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς τόπους της Ορθοδοξίας, περνώντας χρόνο σε μονές της περιοχής σε κλίμα κατάνυξης. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς στις […]