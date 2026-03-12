Μια σημαντική ανακάλυψη στην Αίγυπτο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη νοτιοδυτική γωνία της αυλής του τάφου του Σενέμπ, στην περιοχή Κούρνα, στη δυτική όχθη του Νείλου, απέναντι από το Λούξορ.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν ορθογώνιο θάλαμο λαξευμένο στον βράχο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως ταφικός χώρος. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 22 ζωγραφισμένες ξύλινες σαρκοφάγοι, τοποθετημένες σε πολλαπλές στρώσεις.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν στοιβάξει τις σαρκοφάγους σε δέκα οριζόντιες σειρές, διαχωρίζοντας τα καπάκια από τις βάσεις, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο του θαλάμου.

Η αποστολή εντόπισε επίσης μια συλλογή από κεραμικά αγγεία, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση υλικών που σχετίζονταν με τη διαδικασία της μουμιοποίησης.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει μια οικιστική πόλη του 18ου αιώνα και μια κοπτική νεκρόπολη βυζαντινής περιόδου στην Αίγυπτο.