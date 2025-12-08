Ένα αρχαίο ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.000 ετών, που ανήκει σε πλοιάριο αναψυχής, εντοπίστηκε στον όρμο της Αλεξάνδρειας, της ιστορικής πρωτεύουσας της Αιγύπτου κατά την ελληνιστική περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ενάλιας Αρχαιολογίας (IEASM).

Η καρίνα του σκάφους, μήκους 35 μέτρων και πλάτους περίπου επτά, βρέθηκε στον βυθό του λιμανιού της βασιλικής νήσου Αντίρροδος, η οποία σήμερα είναι βυθισμένη. Το IEASM, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο εύρημα.

«Επιγραφές στα ελληνικά, που βρέθηκαν στο εσωτρόπιο της τροπίδας, χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα. Ενισχύεται έτσι η υπόθεση ότι το σκάφος ναυπηγήθηκε στην Αλεξάνδρεια» την εποχή που η νήσος φιλοξενούσε παλάτι και ναό αφιερωμένο στην Ίσιδα, επισημαίνει το ινστιτούτο.

Η θαλαμηγός, σύμφωνα με τα ευρήματα, «διέθετε μια πολυτελώς διακοσμημένη καμπίνα και φαίνεται ότι ήταν κωπήλατη». Το IEASM υπενθύμισε πως «τα διασημότερα από τα πλοία αναψυχής της εποχής ήταν τα γιγαντιαία πλωτά παλάτια των Πτολεμαίων». Η Κλεοπάτρα, όπως αναφέρεται, χρησιμοποίησε ένα από αυτά «για να δείξει στον Ιούλιο Καίσαρα τα αξιοθέατα της Αιγύπτου την άνοιξη του 47 π.Χ.».

Ανασκαφές και νέα ευρήματα

Ο Φρανκ Γκόντιο, διευθυντής του IEASM, έχει παρουσιάσει λεπτομερή μελέτη για το βασιλικό νησί και τον μεγάλο ναό του, βασισμένη στις υποθαλάσσιες έρευνες που διεξάγουν δύτες-αρχαιολόγοι από τη δεκαετία του 1990. Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν ανασυρθεί κολόνες, αγάλματα και αντικείμενα που βυθίστηκαν έπειτα από σεισμό, πολλά από τα οποία εκτίθενται στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας.

Οι επόμενες έρευνες στην καρίνα του πλοίου, σύμφωνα με το IEASM, «θα αποτελέσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στη ζωή, τη θρησκεία, την πολυτέλεια και τη διασκέδαση στις πλωτές οδούς της αρχαίας Αιγύπτου κατά τη ρωμαϊκή εποχή».

Η σύγχρονη απειλή της ανόδου της θάλασσας

Η Αλεξάνδρεια, μέρος της οποίας έχει επίσης βυθιστεί από την αρχαιότητα, θεωρείται σήμερα μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον κόσμο απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί μεγάλο τμήμα της πόλης, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ενδέχεται έως το 2050 να βυθιστεί ή να καταστεί ακατοίκητη σε ποσοστό που φτάνει το ένα τρίτο.