Με ανάρτησή τους, οι Metallica εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα, ενημέρωσαν πως σημειώθηκε νέο ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!

Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour», ανέφεραν οι Metallica στην ανάρτησή τους.