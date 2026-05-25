Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας αξιωματούχος του Ιράν χαρακτήρισε «επιπόλαια» τα τραύματα που υπέστη ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεϊ από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε μια σπάνια δημόσια αναφορά της κυβέρνησης για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων. Από την ανάρρησή του στο αξίωμα, στις 8 Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, περιοριζόμενος μόνο σε γραπτές δηλώσεις.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι ο Ιρανός ηγέτης «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπούρ, γνωστοποίησε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 13.00 της 28ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε «σε χειρουργείο, μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες».

Όπως ανέφερε, «πέρα από τα επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν απαιτήθηκε κάποιος ακρωτηριασμός, ούτε προκλήθηκαν επιπλοκές, δεν είχε τίποτα το σοβαρό». Ο Κερμανπούρ πρόσθεσε ότι «ως γιατρός, νομίζω ότι δεν ήταν σοβαρά τραύματα, δεν χρειάστηκε κάποια χειρουργική επέμβαση, μόνο ένα-δυο ράμματα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ανώτατος ηγέτης, που τηρούσε το Ραμαζάνι, αρνήθηκε να φάει μέχρι τη διακοπή της νηστείας το βράδυ, κάτι που, όπως σχολίασε ο Κερμανπούρ, «δείχνει ότι ήταν καλά στην υγεία του». Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.

Στις 7 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι συναντήθηκε μαζί του επί δυόμιση ώρες. Τρεις ημέρες αργότερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, είχε επίσης συνάντηση με τον Χαμενεΐ, ο οποίος έδωσε «νέες οδηγίες» για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.