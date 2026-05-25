Μπλόκαραν τα χερσαία σύνορα της χώρας: Χάος με ατελείωτες ουρές από το νέο σύστημα ελέγχου - Έντονες αντιδράσ
Η αξία του χρυσού «άγγιξε» ιστορικά υψηλά επίπεδα
Η Κομισιόν κρίνει το ελληνικό κράτος δικαίου
Ειδοποίησεις για «πρόστιμα»: Εξαρση στις απάτες μέσω γραπτών μηνυμάτων
Τι προβλέπουν τα Μερομήνια για το καλοκαίρι - Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
Ακίνητα: Έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός «ΕΝΦΙΑ»
ΤΑ ΝΕΑ
Ξεκινά η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού στον e-ΕΦΚΑ – Τέλος στα λάθη στα μητρώα
Το James Webb εντόπισε γιγάντιο πλανήτη με θερμοκρασία που πλησιάζει εκείνη της Γης
Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει τελικά η κηδεία της
Βαρύ πλήγμα για Ρεάλ και Γκαρούμπα: Υπέστη ολική ρήξη του αριστερού αχίλλειου τένοντα
Νέα σοβαρή απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ουσμάν Γκαρούμπα υπέστη ολική ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να χάσει τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το σοβαρό μέγεθος της ζημιάς, με τον παίκτη να οδηγείται άμεσα στο […]
EuroLeague για Ολυμπιακό και Πειραιά: «Εδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική» (vid)
Οι παίκτες και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έζησαν μια μαγική βραδιά μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με τους πανηγυρισμούς να απλώνονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι και διάφορα σημεία της πόλης. Η διοργανώτρια αρχή αποθέωσε τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν, δημοσιεύοντας εντυπωσιακό βίντεο στα social media. «Eδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική. Για τον Ολυμπιακό δεν […]
Βεζένκοφ: Φωτογραφία με τα τρόπαια της ιστορικής σεζόν (pic)
Ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγύρισε με έντονο ενθουσιασμό την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, σε μια σεζόν ορόσημο για τον ίδιο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά στην οποία αναδείχθηκε MVP, πρώτος σκόρερ και μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Λίγες ώρες μετά το τέλος του τελικού, ο […]
«Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά»: Η 19λεπτη παρακάμερα της ερυθρόλευκης φιέστας
Στιγμές που μένουν χαραγμένες στην ιστορία και στη μνήμη όσων τις έζησαν εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός γιόρτασε με εντυπωσιακό τρόπο την κατάκτηση της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε αποθέωση από περίπου 100.000 φιλάθλους, με τον Πειραιά να μετατρέπεται σε μια τεράστια ερυθρόλευκη γιορτή. Η πλατεία, […]
Football Talk: Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, έρχεται ο Νέεστρουπ
Το Football Talk ανανέωνει το ραντεβού του για σήμερα Δευτέρα (18/05), στις 14:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Νέων. Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος θα βρίσκονται στο στούνιο για την παρουσίαση. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του την EuroLeague, έπειτα από τη μεγάλη μάχη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. […]