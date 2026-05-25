Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ για την πρώτη αναμέτρηση της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου στις 18:00.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση θέλοντας να ανταμείψουν τους φιλάθλους τους για τη στήριξη που έχουν προσφέρει στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος θα κριθεί στις δύο νίκες.