Μετά το ρεπό των τριών ημερών που ακολούθησε τις αναμετρήσεις των playoffs της Stoiximan GBL με τη Μύκονο, ο Παναθηναϊκός επανήλθε σε ρυθμούς προπονήσεων, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.

Λόγω της δέσμευσης του ΟΑΚΑ από τις υποχρεώσεις του Final Four της EuroLeague, οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει πλέον την προσοχή της στον ΠΑΟΚ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στη σειρά των ημιτελικών, με το «τριφύλλι» να θέλει να διατηρήσει τον αγωνιστικό του ρυθμό ενόψει της συνέχειας.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, η προπόνηση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Κώστα Σλούκα και του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Παρόλα αυτά, οι δύο παίκτες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να συμμετάσχουν στο κανονικό ομαδικό κομμάτι της προπόνησης.