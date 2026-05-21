Η OpenAI προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό με μια επιστημονική ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα στη γεωμετρία και την τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα της εταιρείας έλυσε το περίφημο πρόβλημα της μοναδιαίας απόστασης, έναν γρίφο που είχε μείνει άλυτος για σχεδόν 80 χρόνια.

Η λύση ενός μαθηματικού μυστηρίου

Το πρόβλημα διατυπώθηκε το 1946 από τον Ούγγρο μαθηματικό Paul Erdos και αφορά τον μέγιστο αριθμό ζευγών σημείων που μπορούν να ισαπέχουν ακριβώς μία μονάδα πάνω σε ένα επίπεδο. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι το τετραγωνικό πλέγμα αποτελούσε τη βέλτιστη διάταξη.

Ωστόσο, το μοντέλο συλλογιστικής της OpenAI ανέτρεψε αυτή την πεποίθηση. Εντόπισε μια άπειρη οικογένεια διατάξεων που παράγουν πολύ περισσότερα ζεύγη σημείων, προσφέροντας μια ριζικά νέα προσέγγιση στο πρόβλημα.

Από την αλγεβρική θεωρία αριθμών στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πρωτοποριακή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν βασίστηκε σε παραδοσιακές γεωμετρικές τεχνικές. Αντίθετα, η AI συνέδεσε το πρόβλημα με την αλγεβρική θεωρία αριθμών, αξιοποιώντας εργαλεία όπως η θεωρία Golod-Shafarevich.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται επαναστατική, καθώς δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εφαρμόζει αφηρημένες μαθηματικές έννοιες με δημιουργικό τρόπο.

Αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα

Ο βραβευμένος με Fields Medal Tim Gowers χαρακτήρισε την επιτυχία της OpenAI «σταθμό στα μαθηματικά της τεχνητής νοημοσύνης». Πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το σύστημα ξεπέρασε τον ρόλο του απλού βοηθού, παράγοντας πρωτότυπη επιστημονική σκέψη.

Νέοι ορίζοντες για την έρευνα

Το γεγονός ότι το μοντέλο δεν είχε εκπαιδευτεί ειδικά για τον συγκεκριμένο γρίφο ανοίγει τον δρόμο για επαναστατικές εφαρμογές στη φυσική, τη βιολογία και την ιατρική. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Interesting Engineering, η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσεγγίζει τη γνώση με τρόπους που ο ανθρώπινος νους δεν είχε ποτέ φανταστεί.