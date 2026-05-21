Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραλάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Trump: Iran cannot keep its highly enriched uranium. Once we get it, we will probably destroy it. We don’t want it. pic.twitter.com/UA7HGbTMDU — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν. Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το πάρουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τεχεράνη.

Trump: We have total control of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/E7nikCPa8s — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η χώρα του επιθυμεί να παραμείνει ανοικτό, επισημαίνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. «Το θέλουμε ανοιχτό. Το θέλουμε δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός και δεν χρεώνει διόδια», ανέφερε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης, πως ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, καθώς η Τεχεράνη δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξαγωγές μέσω των νοτίων υδάτων της. «Δεν υπήρξε πλοίο που να μπόρεσε να περάσει χωρίς την έγκρισή μας. Και το Ναυτικό έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και κανένα πλοίο δεν πηγαίνει στο Ιράν, όπως γνωρίζετε. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει ή φεύγει από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας», επανέλαβε, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να διατηρήσει τον έλεγχο στην περιοχή.