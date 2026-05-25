Ένα αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ κατά την πρώτη ημέρα που μετέφερε επιβάτες στηv πόλη Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας δημόσιων μεταφορών Vasttrafik.

Το όχημα τέθηκε εκτός λειτουργίας για έλεγχο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Vasttrafik, Πάτρικ Τσι. Ο ίδιος ανέφερε ότι «το αυτόνομο λεωφορείο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ φρενάρισε και χτυπήθηκε από πίσω από ένα τραμ. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες».

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT, το λεωφορείο υπέστη υλικές ζημιές. Στο πίσω μέρος του οχήματος υπήρχε προειδοποιητική σήμανση που ανέφερε: «Κρατήστε απόσταση! Το λεωφορείο μπορεί να φρενάρει απότομα».

Το συγκεκριμένο λεωφορείο κυκλοφορούσε στο κέντρο του Γκέτεμποργκ από τα τέλη Μαρτίου, ωστόσο η Δευτέρα ήταν η πρώτη ημέρα που μετέφερε επιβάτες. Στο όχημα υπήρχε οδηγός, έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο εάν κρινόταν απαραίτητο.

Δοκιμαστική λειτουργία έως το 2027

Η σουηδική υπηρεσία μεταφορών Transportstyrelsen είχε εγκρίνει τη μεταφορά επιβατών στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τα αυτόνομα λεωφορεία και οχήματα μεταφοράς στην Ευρώπη λειτουργούν βάσει τοπικών αδειών, οι οποίες εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε πόλη και διαδρομή, συχνά σε ιδιωτικούς δρόμους. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει στη χορήγηση πανευρωπαϊκών εγκρίσεων για την εμπορική χρήση αυτόνομων μέσων μαζικής μεταφοράς ή ρομποταξί.