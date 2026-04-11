Ιστορική επιστροφή για το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, καθώς η κάψουλα Orion προσθαλασσώθηκε με επιτυχία στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και μία ιστορική επαναπροσέγγιση της ανθρωπότητας στη Σελήνη.

Μετά τη διέλευση από την ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητες που έφτασαν έως και 38.365 χιλιόμετρα την ώρα, το διαστημόπλοιο επιβράδυνε χάρη σε δώδεκα αλεξίπτωτα, τα οποία επέτρεψαν την ομαλή κάθοδό του στη θάλασσα. Το σκάφος, βάρους περίπου 21.000 λιβρών, προσθαλασσώθηκε με τελική ταχύτητα περίπου 20 μιλίων την ώρα.

Η αποστολή σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής ρεκόρ προς τη μακρινή πλευρά της Σελήνης για τους αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και τον Καναδό Jeremy Hansen. Το πλήρωμα ταξίδεψε συνολικά 252.756 μίλια από τη Γη, απόσταση μεγαλύτερη από κάθε άλλη επανδρωμένη αποστολή στην ιστορία.

Η προσθαλάσσωση και η ανάσυρση του πληρώματος

Η προσθαλάσσωση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της NASA και του αμερικανικού στρατού, που ανέλαβαν την ασφαλή ανάσυρση των αστροναυτών από το Orion. Οι επιχειρήσεις διάσωσης εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας της υπηρεσίας.

Παρά τα εντυπωσιακά δεδομένα και τις εικόνες που παρείχε η αποστολή, οι υπεύθυνοι της NASA τόνισαν πως η επιτυχία θεωρείται πλήρης μόνο όταν το πλήρωμα επιστρέψει σώο και ασφαλές.

«Η στιγμή που μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία είναι όταν το πλήρωμα θα βρίσκεται ασφαλές στο ιατρείο του πλοίου», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Amit Kshatriya.