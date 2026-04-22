Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την παράταση εκεχειρίας στον πόλεμο ΗΠΑ- Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.234,75 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,15%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.225,56 μονάδες (-1,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,84%) και του ΟΤΕ (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-5,47%), της Alpha Bank (-3,12%), της Coca Cola HBC (-2,31%), της Motor Oil (-1,62%) και της Eurobank (-1,60%).

Οι μετοχές του ΔΑΑ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6620 ευρώ ανά μετοχή.

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 3.539.323 και 1.836.961 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 13,18 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 71 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+8,97%) και Αφοί Κορδέλλου (+2,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλέμπορία(π) (-24,59%) και ΔΑΑ (-5,47%).