Ένας 41χρονος μοναχός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια συγκλονιστική δοκιμασία επιβίωσης, καθώς παρέμεινε 72 ώρες τραυματισμένος σε χαράδρα στην περιοχή «Βαθύρεμα», μεταξύ Κλήματος Φυτόκου στη Νέα Ιωνία και Μακρινίτσας. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στις Αρχές, ο μοναχός τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ύστερα από πτώση, αλλά κατάφερε να παραμείνει ζωντανός έως ότου εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (24/4), όταν τέσσερις περιπατητές που κινούνταν κοντά άκουσαν τις απεγνωσμένες φωνές του και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και περιορισμένη πρόσβαση, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση εντοπισμού του.

Κατάφερε να κρυφτεί από τα άγρια ζώα

Ο μοναχός είχε βρει καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά, όπου έμεινε για να προστατευθεί από το κρύο και τα άγρια ζώα. Σύμφωνα με τις πρώτες του δηλώσεις στους πυροσβέστες, έπινε νερό που ανέβλυζε μέσα από τη σπηλιά, προσπαθώντας να διατηρηθεί ενυδατωμένος και σε εγρήγορση. «Κατάγομαι από τον Βόλο», φέρεται να είπε εμφανώς τρομαγμένος και εξουθενωμένος.

Γνωρίζοντας καλά την περιοχή, ο 41χρονος κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να συρθεί στη σπηλιά μετά την πτώση του. Εκεί παρέμεινε τρεις ημέρες, πίνοντας μικρές ποσότητες νερού και προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος. Η ψυχραιμία και η επιμονή του αποδείχθηκαν καθοριστικές για την επιβίωσή του, καθώς οποιαδήποτε μετακίνηση θα μπορούσε να επιδεινώσει τον τραυματισμό του.

Η επιχείρηση διάσωσης

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τον τραυματία με φορείο μέσα από δύσβατο και επικίνδυνο έδαφος. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε πεζή για αρκετά μέτρα, καθώς το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη χαράδρα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο μοναχός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, εξαντλημένος και αφυδατωμένος, αλλά εκτός κινδύνου. Οι διασώστες εξέφρασαν την ανακούφισή τους για το αίσιο τέλος της αποστολής, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ευχαριστώντας θερμά όσους συνέβαλαν στη σωτηρία του.