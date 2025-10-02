Παραδόθηκαν στις Αρχές σήμερα Πέμπτη (2/10) τα δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν από την Αστυνομία για την υπόθεση της χρυσοθηρίας στους Γόννους Λάρισας, με τραγική εξέλιξη τον θάνατο του 53χρονου φίλου τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα δίδυμα αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας ήταν εξαφανισμένα από το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) και αναζητούνταν από τους αστυνομικούς. Τα δύο αδέλφια πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (6/10). Επιπρόσθετα, συνελήφθη και ο αδερφός τους, στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν. Εν τω μεταξύ, ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 78χρονος, που ήταν ο τέταρτος της παρέας των χρυσοθήρων, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να έρθει βοήθεια. Στον 78χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα.

Τι κατέθεσε ο 78χρονος στις Αρχές

Η περιγραφή του 78χρονου στις Αρχές για όσα συνέβησαν την περασμένη Τρίτη (30/9) στη σπηλιά στους Γόννους, συγκλονίζει: «Από ό,τι κατάλαβα, το συγκεκριμένο σημείο για το σκάψιμο το ήξεραν τα δίδυμα αδέλφια, αλλά δεν ξέρω, εάν το ήξεραν από χάρτη ή είχαν μηχάνημα που έδωσε σήμα. Πάντως, ξέρω ότι ψάχναμε για λίρες. Σήμερα το πρωί περίπου στις 7:00 με το αυτοκίνητο του 53χρονου ξεκινήσαμε για να έρθουμε στους Γόνους. Φτάσαμε περίπου στις 9:30 και μετά από λίγο ήρθαν τα αδέρφια με το δικό τους αυτοκίνητο. Θα βάζαμε τον αεραγωγό σήμερα για να βγάλουμε μπάζα, για να έχουμε οξυγόνο και δεν θα κάναμε εργασίες. Όλο αυτό το διάστημα είχανε σκάψει περίπου 22μέτρα βάθος, αλλά εγώ μόνο βοηθούσα στο ξεμπάζωμα. Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω».

Ο 78χρονος συνέχισε την περιγραφή του λέγοντας: «Κάποια στιγμή ο 53χρόνος μπήκε μέσα για να ρίξει τον σωλήνα με το οξυγόνο για τον αέρα και του φώναζε ο ένας δίδυμος αδερφός και δεν έπαιρνα απάντηση. Κατέβηκε και ο ίδιος και αισθάνθηκε άσχημα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και δεν μπορούσε να ανέβει. Μαζί με τον αδελφό του τον τραβήξαμε πάνω και με το που βγήκαμε έξω, αυτός λιποθύμησε. Του έδωσα οξυγόνο και άρχισε να συνέρχεται. Μπήκα πάλι μέσα να βγάλω τον αδερφό του, που είχε κινητικά προβλήματα και κατάφερα και έβγαλα κι αυτόν. Αφού συνήλθαν, εγώ από την προσπάθεια εξαντλήθηκα και από την εξάντληση έπεσα κάτω και πρέπει να έχασα τις αισθήσεις μου για πολύ λίγο. Όταν συνήλθα, τα αδέρφια είχαν φύγει χωρίς τα αυτοκίνητα».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική του 53χρονου

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 53χρονου από τον Αλμυρό Βόλου, ο άτυχος άνδρας υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση 8 μέτρων, αλλά και από τις πέτρες που έπεσαν πάνω του. Δεν φαίνεται να προήλθε από την πτώση ο θάνατος του και κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές που θα γίνουν. Επίσης, αναμένονται αποτελέσματα, για το τι εισέπνευσε ο 53χρονος, π.χ. μονοξείδιο, διοξείδιο, μεθάνιο.