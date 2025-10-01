Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τελικά ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στους Γόννους του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης (30/9) να τον ανασύρουν από τη σπηλιά, όπου είχε μείνει για αρκετές ώρες με λιγοστό οξυγόνο, κάτι που επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση του. Σύμφωνα ωστόσο με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, δεν είχε τις; αισθήσεις του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει:

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».