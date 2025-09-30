Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο θρίλερ με τον 53χρονο εγκλωβισμένο σε σπηλιά στην περιοχή των Γόννων στη Λάρισα, καθώς οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ βρίσκονται πλέον στο σημείο και επιχειρούν για την διάσωσή του.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν νωρίτερα, αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται. Ωστόσο, υπό τον φόβο νέας κατολίσθησης κλήθηκαν ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κατασκευάσουν ειδικά υποστηλώματα, ώστε να προσεγγιστεί με ασφάλεια ο 53χρονος και να ανασυρθεί στην επιφάνεια.

Το χρονικό

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με μήκος περίπου 25 μέτρα. Ωστόσο, την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, συνέβη ένα ατύχημα, με τους τρεις άλλους να προλαβαίνουν να βγουν από τη σπηλιά. Ο ένας εξ αυτών, 78 ετών, τηλεφώνησε στο γιο του και αυτός του είπε να καλέσουν το 112, όπως και έγινε.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα. Ο 78χρονος φέρεται να έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων με ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο της παρέας των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.