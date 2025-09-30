Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα, καθώς ένας άνθρωποις έχει εγκλωβιστεί σε σπηλιά σε μεγάλο βάθος.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν για τη διάσωσή του, δεν έχουν λάβει σημεία ζωής από τον ίδιο. Ανέφεραν πως δεν έχει τις αισθήσεις του.

Οι άλλοι που ήταν μαζί του διέφυγαν μόνοι τους σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σπηλιά βρίσκεται στο δρόμο Γόννων-Καλλιπεύκης.

Κατέβηκε ψάχνοντας για λίρες

Ο άνδρας, σύμφωνα με το on onlarissa, φέρεται να έχει παγιδευτεί σε βάθος 22 μέτρων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε παρέα 4-5 ατόμων, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά.

Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ειδικότερα, ένας από τους τέσσερις άνδρες, πιθανότατα παρέα χρυσοθήρων, εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρούν αυτή την ώρα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά.