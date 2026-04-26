Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων άνοιξαν νέο κύκλο καταθέσεων, με την ανακρίτρια να καλεί επιπλέον πρόσωπα προκειμένου να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά.

«Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει νους ανθρώπου, δεν θα το πιστεύουν τα μάτια μας. Αυτή η ομάδα παρέσυρε το παιδί μου, παγίδευσαν το παιδί μου, που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, με τα κατάλληλα προσόντα για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είμαι κάνα παιδί εγώ, είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν φανταζόμουνα τέτοιο κύκλωμα στην Κεφαλονιά 150 μέτρα πιο κάτω από το σπίτι μου», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτούς.

«Με το χάπι βιασμού γίνεσαι υποχείριό τους»

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει τον φόβο και την αγωνία του, τονίζοντας ότι πλέον αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για όλους.

«Δεν φοβάμαι για τα παιδιά μας πια. Κινδυνεύουμε όλοι. Όλοι. Όταν έχουν τέτοια χαπάκια, που τα λένε χάπια βιασμού. Πίνεις καφέ στην πλατεία και σου βάζει ένας, ένα χάπι τέτοιο και είσαι για 24 ώρες ρομπότ, υποχείριο δικό τους, σε κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και σε μένα και σε σας και σε όλο τον κόσμο;», λέει ο πατέρας της Μυρτούς στις «Εξελίξεις Τώρα».

Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία, παρουσία των διαδίκων, στο μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Εκεί που κατέρρευσε η 19χρονη Μυρτώ.

«Μετά τη δικαίωση θα βάλουμε τέλος στην ζωή μας»

Ο ανείπωτος πόνος των γονιών της Μυρτούς έχει μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για τη δικαίωση του παιδιού τους. Ωστόσο, ο πατέρας της αφήνει ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που προκαλεί σοκ.

«Δεν ξέρετε τι πόνο έχουμε μάνα και εγώ. Δεν ξέρετε, δεν περιγράφεται. Δεν θα ζήσουμε εμείς θα δείτε τη συνέχεια ποια είναι. Εξαντλούμε όλες μας τις δυνάμεις για να δικαιωθεί το παιδί μας. Μετά δεν χρειαζόμαστε εμείς. Τον σιχαίνομαι αυτόν τον κόσμο. Χωρίς την Μυρτώ τι να κάνουμε τη ζωή; Το σπίτι μας είναι ξένο τώρα. Μέχρι το σκυλάκι που είχε, είναι πάνω στο κρεβάτι και κλαίει. Θα πεθάνει πρώτα το σκυλάκι και μετά θα πεθάνουμε κι εμείς. Κι αν δεν πεθάνουμε, θα δώσουμε τέλος. Δεν θέλουμε αυτήν την ζωή», υπογραμμίζει ο πατέρας της 19χρονης.

Νέες καταγγελίες στην Κεφαλονιά

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και άλλες οικογένειες της Κεφαλονιάς έχουν απευθυνθεί στο περιβάλλον της 19χρονης, καταγγέλλοντας ότι και τα δικά τους κορίτσια κινδύνευσαν από το ίδιο κύκλωμα, όπως καταγγέλλουν και οι γονείς της Μυρτούς.